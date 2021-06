Europe - Femmes: cinq destinations pour voyager en solo

Chaque femme a déjà rêvé de voyager seule. Pourtant, par soucis de sécurité et souvent devant l’inquiétude de leurs proches, beaucoup renoncent à leurs vacances en solo. Mais voyager seule et en toute sécurité, c’est possible. Le média américain spécialisé dans la finance, Insider Monkey a établi le classement des pays européens les plus safe pour les femmes en prenant en compte les données locales sur le harcèlement de rue, les violences sexistes et en compilant les récits de voyageuses. Voici le top 5.

1. L’Espagne

La ville de Barcelone reste l’une des destinations espagnoles préférées des touristes. Pexels/A. Pasaric

Le deuxième pays le plus visité du monde (avec environ 80 millions de touristes par an) est considéré comme le pays le plus sûr pour les touristes femmes selon le Women’s Danger Index qui recense un faible taux de discriminations et de violences sexistes. Les auberges de jeunesses proposent toujours des dortoirs réservés aux femmes et certains hôtels sont même interdits aux hommes! Et ça tombe bien, en été, l’Espagne est une destination de choix!

2. L’Irlande

Vue de la côte près de la ville Wicklow à cinquante kilomètres au sud de Dublin. Pexels/P.Baladaud

L’île celtique, élue le pays le plus «sympa» du monde par le Lonely Planet, est un endroit où partir sans risques. Alors si vous rêvez de grands espaces, de campagnes et de terres sauvages, n’hésitez plus, le pays des farfadets vous attend!

3. L’Autriche

Le château de Schönbrunn, connu comme «celui de Sissi», est l’un des sites les plus visités de Vienne. Pexels/P.Deus

Selon plusieurs rapports, le pays du milieu de l’Europe atteste d’un très faible taux de criminalité envers les femmes. Environ 20% des femmes disent avoir été victimes de violence en Autriche soit 13% de moins que la moyenne européenne. Entre forêts et montagnes, le petit pays de 8 millions d’habitants ravira les passionnées de culture et de nature!

4. La Suisse

Le lac de Lugano ravira les voyageuses en quête de soleil et d’ambiance méditerranéenne. Unsplash/A.Sessa

Sans trop de surprises, notre Confédération fait partie des pays les plus safe pour les femmes qui voyagent seule. Et puis voyager non loin de chez soi, c’est aussi intéressant d’un point de vue écologique. Notre pays regorge de petites merveilles. N’hésitez plus et sautez dans un train!

5. La Norvège

Les aurores boréales sont des phénomènes provoqués par les éruptions solaires. Unsplash/Lightscape