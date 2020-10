Donald Trump : «Femmes des périphéries, pourriez-vous m’aimer?»

Alors que le président américain les avaient séduites en 2016, les femmes blanches des banlieues pavillonnaires semblent lassées du comportement de celui qu’elles adulaient jadis.

L’étau se ressert autour du président sortant, qui n’a plus les faveurs de celles qui avaient largement voté pour lui en 2016. Ici, le 30 octobre dans le Michigan.

«Je peux vous demander une faveur, femmes des périphéries? Pourriez-vous m’aimer?» Donald Trump le sait, il a un problème avec les femmes, et notamment celles des banlieues pavillonnaires qui, après avoir contribué à sa victoire surprise de 2016, semblent lui avoir tourné le dos.

«S’il vous plait. S’il vous plait. J’ai sauvé votre fichu quartier, OK?», a-t-il imploré mi-octobre lors d’un meeting en Pennsylvanie. Le président républicain, qui brigue un second mandat, a beau marteler que «les femmes aiment vraiment beaucoup Trump», les sondages montrent un tout autre tableau, avec une avance dépassant souvent les 20 points pour le démocrate Joe Biden.

Soutien des électrices blanches en 2016

Si la démocrate avait globalement été majoritaire chez les femmes, plus de la moitié des électrices blanches avaient soutenu le milliardaire malgré la diffusion, peu avant le scrutin, d’un enregistrement de 2005 dans lequel il se vantait d’«attraper» les femmes par l'entrejambe.

But: gagner les zones résidentielles

Dans les intentions de vote pour la présidentielle de mardi, le candidat démocrate Joe Biden le devance d’une dizaine de points dans cet électorat-clé. Et, selon l’analyse du site FiveThirtyEight, ce sont les femmes qui sont à l’origine du revirement.

Une attitude qui ne passe plus

En cause, notamment, son comportement souvent jugé sexiste ou misogyne, encore illustré en campagne mercredi dans l’Arizona.

«Viens, vite, vite, vite», a-t-il lancé de manière cavalière à la sénatrice républicaine Martha McSally, qui risque de perdre son siège aux élections, pour l’inviter à s’exprimer sur scène. «Tu as une minute, Martha! Ils ne veulent pas entendre ça», a-t-il ajouté, soucieux de rester l’unique vedette.

Aux élections de mi-mandat, «l’attitude et la rhétorique» de Donald Trump avaient été jugées «très troublantes» par près de la moitié des républicaines et 51% des femmes blanches des périphéries, explique à l’AFP Betsy Fischer Martin, politologue à l’American University.

La gestion de la crise en cause

Celles qui le soutenaient malgré leurs réserves expliquaient privilégier ses décisions politiques, mais «deux ans plus tard, notamment avec sa gestion du virus, elles ne lui accordent plus le bénéfice du doute», ajoute-t-elle.

Se présentant comme le président qui a «sauvé les périphéries», il accuse Joe Biden de vouloir les «détruire», et avec elles le «rêve américain». Il agite le spectre d’un plan démocrate visant selon lui à construire des immeubles d’appartements afin de favoriser la mixité sociale - et raciale - à côté des maisons individuelles chères aux Américain(e)s.

Les enfants à l’école, les maris au travail

«Ce n’est même pas vrai», s’est étranglée la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, alors que le chômage reste élevé et de nombreuses écoles fermées en raison de la pandémie. «Mais au-delà de ça (...), dans quel siècle vit-il? Il est tellement à côté des réalités de la vie.»

Moins de mères au foyer

Or, les femmes comme les banlieues américaines ont fortement évolué. Les mères au foyer ne représentaient plus en 2016 que 27% des Américaines, contre 49% un demi-siècle plus tôt, selon une étude du Pew Research Center.