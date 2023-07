Fribourg: la part de femmes dirigeantes toujours trop basse

Un rapport sur l’égalité des genres dans l’administration fribourgeoise, publié mercredi, indique une diminution globale des inégalités hommes-femmes entre 2014 et 2020. Les femmes sont cependant toujours sous-représentées dans les postes dirigeants. Ce constat a déjà été dressé en février dernier par une enquête de la société CRIF. Selon ses chiffres, moins d’une entreprise sur trois était dirigée par une femme en 2022.

En 2020, environ deux tiers des cadres étaient des hommes et un tiers des femmes. Cela représente toutefois un rééquilibrage par rapport à la dernière enquête, selon le Canton de Fribourg.

À l’inverse, dans les emplois sans fonction de cadre, les femmes restent plus nombreuses. Les postes de cadres intermédiaires sont quant à eux plutôt également répartis. De manière générale, l’administration fribourgeoise emploie davantage de femmes que d’hommes: 58,1% en 2020 contre 55,4% en 2014.

Inégalités salariales en baisse

Pour le conseiller d’Etat Philippe Demierre, le rapport présente des améliorations en matière d’égalité, mais de nombreux efforts sont encore à fournir au sein de l’Etat de Fribourg, principalement en matière de conciliation entre vie de famille et privée et concernant l’accession à des postes de cadres supérieurs. Cette analyse doit permettre de dresser un état des lieux afin d’accompagner le Plan pour l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'Administration cantonale (PAEC).