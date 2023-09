Femmes et travail: Les Suissesses travaillent plus souvent à temps partiel que les étrangères

La «SonntagsZeitung» du jour a voulu en savoir plus, et s’est notamment penchée sur la dernière enquête sur la population active, publiée fin août par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Elle montre que, parmi les 25 nationalités les plus représentées en Suisse, seules les Sri-Lankaises (79%), les Erythréennes (70,5%) et les Kosovares (66,3% ) travaillent plus souvent à temps partiel que les Suissesses (65,2%). Et si l’on ne considère que les pays pour lesquels des données ont pu être collectées en grande quantité, la Suisse est même en queue de peloton: les Italiennes (52,7%), les Autrichiennes (51,2%), les Allemandes (49,4%), les Espagnoles (47,8%), les Portugaises (45,4%), les Françaises (40,6%) et les Britanniques (40,5%) travaillent moins souvent à temps partiel que les femmes suisses (65,2%).