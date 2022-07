Étude: voici ce que les femmes infidèles recherchent chez un homme

Fantasme du mauvais garçon

Sur les 5000 femmes mariées ou en couple qui ont été interrogées, 55% ont répondu qu’elles craquaient pour… les tatouages. Comment expliquer un tel résultat? «Les femmes mariées à la recherche d’aventures extraconjugales ont tendance à associer les personnes tatouées à des personnalités transgressives, anticonventionnelles et plus spontanées, répond Solène Paillet, directrice de la communication de Gleeden. Historiquement, le tatouage était utilisé comme un signe identitaire dans le milieu carcéral et était interdit par la religion. Bien que cet art soit aujourd’hui beaucoup plus populaire et ne constitue plus une forme de marginalisation, il reste cependant dans l’imaginaire collectif féminin associé à une forme de non-conformisme et de liberté.»