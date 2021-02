Divisions dans le genre

Les premiers cantons à adopter le droit de vote des femmes étaient romands: Vaud et Neuchâtel en 1959, Genève en 1960. Au niveau des votations fédérales, la tentative de 1959 montrait donc logiquement des différences linguistiques: bien que rejetée au niveau suisse, l’acceptation était déjà plus sensible en Suisse romande. «Aucune commune alémanique ou presque n’a approuvé le projet, à l’exception de quelques rares communes bernoises (ex.: Muri, 50,8% de «oui») ainsi que d’Unterbäch, en Valais, avec exactement 50% de voix favorables», rappelle l’OFS. Alors que même les grandes villes alémaniques disaient «non», les grandes villes romandes disaient «oui», Lausanne en tête (64,4%).

La jeunesse entendue

Ce n’est qu’en 1991 que le droit de vote a été abaissé à 18 ans au niveau national. Une première votation fédérale a été organisée en 1979. Les différences linguistiques y sont moins nettes. Les deux cantons les plus favorables étaient alors le Jura et Schwytz, deux cantons qui avaient déjà octroyé le droit de vote à 18 ans au niveau cantonal à leurs jeunes. En revanche, on voit par exemple que Fribourg et le Valais avaient alors dit non, avec notamment quelques communes en rouge bien foncé dans le Bas-Valais.