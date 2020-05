Genève

Femmes tabassées: le procès s’ouvre à Thonon-les-Bains (F)

Les cinq prévenus, des Français âgés de 22 à 25 ans, contestent les faits. Ils risquent une peine allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement.

Ce déferlement de violence avait choqué à Genève et largement au-delà. Le drame remonte au 8 août 2018. Au petit matin, cinq clientes sortent d’une discothèque située en vieille-ville. Elles sont violemment frappées par plusieurs individus. Les coups de poing et de pied s’abattent sur elles. Une béquille et une matraque sont utilisées comme arme par les agresseurs, qui prennent ensuite la fuite en voiture.