Thonon-les-Bains (F)

Femmes tabassées: quatre prévenus condamnés

Le Tribunal correctionnel a rendu son verdict dans l’affaire de l’agression de la place des Trois-Perdrix, à Genève.

Le Tribunal correctionnel de Thonon (F) a rendu son verdict dans l’affaire de l’agression de la place des Trois-Perdrix, survenue le 8 août 2018 à Genève. A 5h du matin, à la sortie du Petit-Palace, une boîte de nuit de la Vieille-Ville, cinq femmes avaient été sauvagement tabassées par un groupe d’hommes. Parmi les cinq agresseurs présumés, des jeunes haut-savoyards âgés de 22 à 25 ans, quatre ont été déclarés coupables de violences aggravées. Ils ont été condamnés à 4 ans, 4 ans, 5 ans et 8 ans de prison. Dans l’après-midi, le Ministère public avaient requis à leur encontre respectivement 7 ans dont 2 ans avec sursis, 9 ans, 7 ans et 13 ans de prison. Le dernier prévenu, pour lequel le Parquet avait requis 5 ans dont 2 ans avec sursis, a été acquitté, le tribunal jugeant manquer d’éléments pour déterminer sa participation. Il a également écarté, pour tous les prévenus, l’aggravante de arme, en l’occurrence des béquilles, dont l’usage lors des faits était peu clair.

Me Robert Assaël, avocat de quatre des cinq victimes, s’est dit, à l’issue de l’audience, «soulagé parce que les mensonges éhontés des prévenus ont été balayés, et que les victimes ont été entendues. Ce jugement leur permettra d’avancer sur le chemin de la reconstruction.»

«Agression sexiste»

Me Saskia Ditisheim, qui représente la femme victime de l’agression initiale, est également satisfaite. «Ma cliente est soulagée. Elle s’est délestée d’un lourd secret car pour ne pas se victimiser et inquiéter ses proches, elle ne les avait pas mis au courant de ce qu’elle avait traversé. Elle a eu le courage d’affronter ses agresseurs et a pu reconnaître son agresseur principal de visu, ce qui était essentiel pour elle. La confrontation a été réparatrice pour elle, même si elle avait l’impression d’entrer dans la fosse aux lions. Je tiens à remercier les psychologues des victimes du centre LAVI qui ont fait un travail exceptionnel et dont la présence à l’audience s’est avérée indispensable.»