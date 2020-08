Agriculture Fenaco conclut un partenariat avec l’institut FiBL

La coopérative agricole bernoise Fenaco s’est alliée à l’Instutut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL). Le but est de commercialiser un produit de substitution au cuivre.

«Dans un premier temps, la coopération dans la recherche sera axée sur le développement et la mise en œuvre de solutions innovantes pour une protection durable des plantes», indique le groupe bernois dans un communiqué, soulignant la mise en cause de plus en plus fréquente de produits «qui ne sont pas d’origine naturelle».