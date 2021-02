C’était en mai 2019, big bang dans le monde de la mode. LVMH, leader mondial du luxe, et Rihanna, l’une des pop stars les plus puissantes de l’industrie musicale, lancent en grande pompe la nouvelle marque de prêt-à-porter de cette dernière, Fenty Fashion House, créée dans le sillage de sa marque de maquillage, Fenty Beauty et de lingerie, Savage x Fenty. Mais l’aventure a été de courte durée: LVMH et Rihanna viennent d’annoncer hier, mercredi 10 février, avoir pris la décision conjointe de suspendre leurs activités pour se concentrer sur la lingerie et les cosmétiques.

À l’époque, l’annonce fait sensation et c’est important. Rihanna est la première femme à créer une maison de mode ex nihilo au sein du groupe français, depuis Christian Lacroix en 1987 et la première femme de couleur à diriger une marque chez LVMH. Sur Instagram, la chanteuse aux 90 millions d’abonnés pose fièrement aux côtés de Bernard Arnault qu’elle remercie de «croire en cette petite fille du rivage occidental d’une île». Enfin, pour que la campagne de pub soit complètement réussie, un premier pop-up store est inauguré à Paris, dans le Marais, en présence de la chanteuse.

La marque, qui porte le nom de famille de la chanteuse, se veut un mélange de streetwear et de luxe, mais peut-être un peu trop. Sur le site de Fenty, un T-shirt se vend près de 200 francs et il faut débourser pas loin de 750 francs pour une veste en jean rembourrée, voire 1200 francs pour des chaussures. Inspirées par le style de la chanteuse, qui est aussi la directrice artistique de la marque, les pièces étaient toutes fabriquées en Italie et avaient pour vocation de parler à toutes les femmes et d’être portées par toutes les morphologies.

En décembre 2019, un peu plus de six mois après le lancement de sa marque de prêt-à-porter, Rihanna triomphe sur la scène des British Fashion Awards. Au Royal Albert Hall, Janet Jackson, qui préside la cérémonie, remet à Rihanna le prix Urban Luxe.