Présidentielle aux Philippines : Ferdinand Marcos Junior revendique la victoire

Mercredi, le nouveau président Ferdinand Marcos Junior, qui a engrangé quelque 56% des suffrages, s’est engagé à être le dirigeant de «tous les Philippins».

Selon des résultats préliminaires portant sur la quasi-totalité des bureaux de vote, Marcos Junior, surnommé «Bongbong», a obtenu plus de 56% des suffrages et plus de deux fois plus de voix que sa principale rivale, la vice-présidente sortante Leni Robredo.