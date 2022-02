Pandémie : Fermée telle une forteresse depuis 2020, l’Australie rouvre ses portes

Le premier vol international est attendu à Sydney dans la soirée. Il sera suivi d’une cinquantaine d’autres dans les 24 heures. L’île-continent avait fermé ses frontières en mars 2020.

L’Australie a rouvert lundi ses frontières extérieures à tous les touristes vaccinés, presque deux ans après avoir imposé des restrictions sur les voyages parmi les plus sévères au monde pour lutter contre la propagation du Covid-19.

L’immense île avait fermé ses frontières en mars 2020, essayant de tirer parti de son insularité pour se protéger de la pandémie. Dans un premier temps, pendant plusieurs mois, cette fermeture draconienne et une politique stricte de dépistage et de traçage ont permis de contenir les effets du virus. Mais l’arrivée du variant Omicron a ensuite aggravé la situation, conduisant à des dizaines de milliers de contaminations et des dizaines de morts par jour.