Covid-19 en Suisse : Fermer les écoles est efficace contre le virus, selon l’EPFZ

Des chercheurs zurichois ont démontré que la fermeture des établissements scolaires ce printemps avait permis de faire baisser de le nombre de contaminations grâce à la diminution de la mobilité.

La décision de fermer les écoles en Suisse au printemps 2020 a été l’une des mesures les plus efficaces pour réduire la mobilité, et donc la transmission du Covid-19, selon une étude dévoilée dimanche. «La fermeture des écoles a réduit la mobilité de 21,6%», a précisé Stefan Feuerriegel, professeur d’informatique et gestion à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), qui a dirigé l’étude. «Notre analyse confirme que la fermeture des écoles est une mesure qui permet de réduire la vitesse de circulation du virus par la réduction des déplacements», ajoute-t-il.