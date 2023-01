Pérou : Fermeture de l’aéroport pour le tourisme au Machu Picchu

L’aéroport international de Cuzco a suspendu jeudi «pour une durée indéterminée» ses opérations en raison des manifestations qui secouent le pays depuis plus d’un mois.

Cette décision a été prise en raison des craintes de l’intrusion de manifestants qui défilaient par milliers jeudi à Cuzco, après une tentative infructueuse la veille. De nombreux policiers et militaires sont positionnés aux alentours de l’aéroport de Cuzco, qui gère le second plus important trafic aérien au Pérou avec près d’une centaine de vols hebdomadaire reliant Cuzco à la capitale Lima.