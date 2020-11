Crèches vaudoises : Fermeture des crèches: Une gestion complexe

Les crèches ne sont pas durement frappées par la deuxième vague de coronavirus. Mais beaucoup de questions se posent par rapport aux critères de fermeture lorsque le personnel est touché.

Fermer ou pas fermer?

«Avec l’absence des éducatrices qui ont des symptômes et de celles qui sont en quarantaine, nous avons préféré être prudents en optant pour la fermeture de ces deux groupes. Mais nous sommes allés chercher la confirmation et la validation de cette décision auprès du médecin cantonal», explique Yvan Luccarini, municipal en charge de la jeunesse.

La même semaine à Lausanne, la garderie de Tivoli est, elle, restée ouverte malgré douze éducatrices (sur quinze fixes et plusieurs remplaçantes) testées positives au Covid-19, suscitant l’incompréhension totale de sa directrice Alexia Denti. Elle estime que sa crèche a été un «cluster» et s’étonne que le canton n’ait pas autorisé la fermeture de sa crèche pour des raisons sanitaires.

Enquête d’entourage déterminante

Selon elle, plusieurs raisons ont été invoquées par l’Office: l’origine de la contamination n’a pas eu lieu sur place à la crèche, d’après l’enquête d’entourage, et les règles d’hygiène sont suffisamment strictes dans les structures d’accueil pour enfants, les éducatrices portant le masque et respectant les gestes barrières.

Et c’est justement ce qu’elle demande au médecin cantonal: décider de fermetures le plus rapidement possible, partielles ou totales et même très ponctuelles. Pour elle, une fermeture de quelques jours pourrait limiter voire interrompre la propagation du coronavirus.