Actualisé il y a 25min

Saison estivale

Fermeture des quais à Lausanne le week-end

Les quais d’Ouchy et de Belgique à la circulation seront fermés les samedis et dimanches dès cette semaine et jusqu'au 20 septembre.

Les quais d'Ouchy et de Belgique seront fermés à la circulation les week-ends cet été à Lausanne (archives). KEYSTONE/CHRISTIAN BRUN

La Ville de Lausanne ferme les quais d’Ouchy et de Belgique à la circulation les samedis et dimanches dès cette semaine et jusqu'au 20 septembre. Les habitants pourront ainsi profiter de l’espace public bordant le lac tout en respectant les normes sanitaires de distance sociale.

Les quais seront également fermés le lundi de Pentecôte, annonce la Municipalité mardi. Cette mesure concrète facilitera le respect des recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique sans que la population ne doive renoncer à certaines activités, notamment de loisirs.

Par ailleurs, la Municipalité contactera prochainement les associations des quartiers. Elle souhaite savoir si elles aspirent à voir des mesures similaires appliquées localement durant l’été 2020, en fermant plusieurs rues dans les quartiers et en permettant à la population d’utiliser librement l’espace libéré.