Genève : Fermeture (encore) repoussée du foyer de l’Etoile

Douleur et colère, jeudi au centre-ville, où des dizaines de personnes ont manifesté en mémoire d'Alireza, ce jeune réfugié afghan qui s'est donné la mort en novembre passé après le refus de sa demande d’asile. Son décès avait suscité un très vif émoi et braqué les projecteurs sur le foyer de l’Etoile aux Acacias, où il résidait. Jeudi, les manifestants ont encore une fois dénoncé les conditions de vie des réfugiés mineurs non accompagnés (RMNA) dans ce centre, dont la fermeture vient d’être à nouveau repoussée. Elle était prévue à la fin du mois. Mais faute de places d’accueil, ce ne sera pas possible, selon l’Hospice général. Le Département cantonal de la cohésion sociale a annoncé une communication sur la situation de l’asile la semaine prochaine.