Fuite en Pologne : Fermeture partielle d’un oléoduc reliant la Russie à l’Allemagne

Important oléoduc

Selon PERN, cette partie de l’oléoduc principal achemine le brut destiné à deux raffineries allemandes: PCK Raffinerie GmbH Schwedt et TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH à Spergau. La raffinerie de Schwedt, indispensable pour l’approvisionnement en carburant et en fioul de Berlin et sa région, traite uniquement du pétrole russe acheminé via Droujba.