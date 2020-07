Fermetures pendant cinq nuits entre Vennes et Chexbres

Planning des fermetures



- Dans la nuit du 13 au 14 juillet, de 22h à 5h du matin, la chaussée Lac (en direction du Valais) sera fermée à la circulation entre les jonctions de Lausanne-Vennes et Chexbres.

- Dans les nuits du 14 au 15 et du 15 au 16 juillet, de 22h à 5h du, la chaussée Lac (en direction du Valais) sera fermée à la circulation entre la jonction de Chexbres et l’échangeur de la Veyre.

- Dans les nuits du 16 au 17 et du 17 au 18 juillet, de 22h à 5h du matin, la chaussée Lac (en direction du Valais) sera fermée à la circulation entre les jonctions de Chexbres et Lausanne Vennes. La chaussée Montagne (en direction de Lausanne) sera également fermée à la circulation entre la jonction de Chexbres et l’échangeur de la Veyre.