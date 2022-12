Ambiance dans l’avion : «Fermez-la!»: un passager imbuvable met une hôtesse de l’air sur les nerfs

Un incident entre une employée de la compagnie IndiGo et un voyageur est survenu mi-décembre entre la Turquie et l’Inde.

Les passagers d’un vol qui reliait le 16 décembre Istanbul (Turquie) à Delhi (Inde) ont assisté à une vive altercation. Une vidéo publiée sur Twitter montre une hôtesse de l’air de la compagnie IndiGo agenouillée près d’un passager visiblement très capricieux: «Vous n’arrêtez pas de me montrer du doigt et de me crier dessus! Mon équipe pleure à cause de vous!» s’énerve-t-elle. La jeune femme essaie ensuite d’expliquer au passager qu’il y a un nombre précis de repas chargés dans l’avion et qu’elle ne peut pas accéder à sa demande.