Guerre en Ukraine : «Fermez notre ciel», implore Volodymyr Zelensky devant le Congrès américain

En visioconférence, face aux élus américains, le président ukrainien a demandé à Joe Biden, le «leader du monde», d’instaurer une zone d’exclusion aérienne sur son pays, pour «sauver des vies».

«Vous êtes le leader d’une nation, de votre grande nation. Je souhaite que vous soyez le leader du monde», a-t-il martelé d’un ton grave, en tee-shirt kaki, depuis l’Ukraine, lors d’une allocution vidéo retransmise devant le Congrès américain et les chaînes d’information du pays.

Joe Biden, qui refuse d’imposer une telle zone d’exclusion aérienne au motif qu’elle constituerait une escalade trop importante face à Moscou, doit s’exprimer plus tard dans l’après-midi. Il doit entre autres annoncer une aide sécuritaire supplémentaire à l’Ukraine de 800 millions de dollars.

Pearl Harbor, 11-Septembre

Volodymyr Zelensky s’exprimait pour la première fois devant le Congrès américain, après une initiative similaire devant les Parlements britannique et canadien. Dans un plaidoyer aux accents parfois passionnés, le président ukrainien a imploré les États-Unis et leurs alliés occidentaux de faire davantage pour sauver son pays face à l’invasion russe, en leur rappelant les plus sombres heures de leur histoire.