Bruno Fernandes, et son penalty «magique» contre West Bromwich Albion, samedi à Old Trafford.

Chaque tireur de penalty a sa routine. Afin de mettre le plus de chances de son côté, le joueur va en changer le moins possible. Le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes, possède bien évidemment sa tactique pour duper le portier adverse. Avant de frapper le ballon, il marque un temps d’arrêt ponctué d’un petit saut.

Mais la VAR est intervenue et a demandé à l’arbitre de la rencontre de faire rejouer la scène: le gardien de West Bromwich avait fait un superbe arrêt, mais son pied avait quitté la ligne de but avant que Bruno Fernandes ne touche le ballon. Et pour cause…