Formule 1 : Fernando Alonso a été opéré: «Je vais bien»

L’Espagnol, qui fera son retour en F1 cette année, a été renversé par une voiture alors qu’il faisait du vélo à Lugano. Il a rassuré ses fans.

Un peu plus tard, Alonso a lui même rassuré ses fans en s’adressant à eux via les réseaux sociaux. «Merci pour vos voeux, je vais bien et j’ai hâte de commencer (la saison) 2021. Allons-yyyyyyy», a tweeté le pilote espagnol.