Formule 1 : Fernando Alonso au volant d’une Aston Martin dès 2023

«Développer une écurie victorieuse»

«Toute l’équipe Aston Martin est très enthousiaste à l’idée d’accueillir l’incroyable expérience de Fernando, sa brillante pointe de vitesse et son expertise de la course», écrit l’équipe anglaise, dans un communiqué posté lundi matin sur Internet et sur les réseaux sociaux. «Le recrutement d’un talent spécial comme celui de Fernando est une déclaration d’intention forte de la part d’une organisation engagée à développer une écurie victorieuse en Formule 1», ajoute le texte.

Cette équipe «est clairement en train de mettre l’énergie et l’engagement qu’il faut pour gagner, c’est donc l’une des écuries les plus excitantes en Formule 1 aujourd’hui», écrit Alonso. «Je connais Lawrence et Lance (son fils, l’autre pilote de l’écurie) depuis longtemps et il est évident qu’ils ont l’ambition et la passion nécessaire pour réussir en Formule 1", ajoute le champion espagnol.