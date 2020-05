Formule 1

Fernando Alonso n’exclut pas un retour

Le pilote espagnol, qui a quitté la F1 à l'issue de la saison 2018, est souvent cité pour effectuer son retour chez Renault en 2021.

«D'un point de vue physique et au niveau de la motivation, je suis au top, j'aimerais donc pouvoir me concentrer sur un championnat majeur, que ce soit le retour en F1, le Championnat du monde d'endurance ou l'Indycar», a déclaré l’Espagnol lors d'une conférence virtuelle organisée par l'école Real Madrid Universidad Europea.

Le Dakar, plus tard

Mais le pilote espagnol ne se voit pas revenir sur le Dakar dès l'année prochaine. «J'ai tenté le coup, pour voir comment je pouvais m'exprimer au volant d'une voiture aussi différente. C'était une expérience positive que je vais sûrement répéter à l'avenir, a-t-il déclaré. Mais je pense que mon prochain défi va être au plus haut niveau, parce que j'ai le sentiment que je suis toujours à 100% de mes capacités», a souligné Alonso, passé en F1 notamment par Renault (2003-06 et 2008-09), Ferrari (2010-14) et McLaren (2007 et 2015-18).