«Nous sommes en 2021 et Ferrari n'a toujours pas gagné de titre», a lancé l'Espagnol en visioconférence. Ses propos ont été relayés ce vendredi matin, par le quotidien AS. Le pilote de 39 ans, qui a manqué le titre de champion du monde d'un rien en 2010 et 2012 avec Ferrari, rappelle qu’il n’a pas regretté avoir quitté l'écurie italienne.