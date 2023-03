Genève : Ferrailleurs non payés et au noir en colère

Les syndicats ont dénoncé une «guerre des prix féroce». (Image d’illustration.) L. Fortunati/TDG

«Cela fait trois mois que je n’ai rien reçu, heureusement j’habite avec ma famille, mais c’est dur.» Ce ferrailleur kosovar est dépité. Lui et plusieurs de ses collègues ou confrères, employés par deux entreprises genevoises, Lisi Constructions et Oliveira Ferraillage, n’ont plus été payés depuis deux ou trois mois, ont-ils raconté. «À Genève, la ferraille est sous-traitée par les grandes entreprises de la place, il y a une guerre des prix féroce», expose Thierry Horner, secrétaire syndical du SIT, qui souligne la vulnérabilité des ouvriers de la branche, dont «80% sont non déclarés».

Cinq chantiers de ces sociétés ont été arrêtés à la suite d’un contrôle de la commission paritaire. Celle-ci a constaté des «problèmes de paiement de salaires», ainsi que des infractions à la loi sur le travail au noir, indique Martine Ray-Suillot, responsable de la commission.

«Un système corrompu»

Contacté, Ilir Demiri, administrateur de Lisi Constructions et cousin de l’administrateur d’Oliveira Ferraillage, assure que les salaires pour cette dernière entreprise «ont tous été versés». Quant à ceux de Lisi Constructions, «cinq ou six employés n’ont pas été payés». Le responsable déplore également la situation et se dit lui-même «victime d’un système corrompu, dominé par des grandes entreprises qui imposent des prix dérisoires pour la sous-traitance, nous obligeant à travailler dans des conditions intenables». Et d’ajouter que plusieurs paiements en sa faveur sont en suspens.

Séance urgente réclamée