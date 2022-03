Formule 1 : Magnussen surprend Ferrari au 2e jour des essais de Bahreïn

Un revenant en haut de la feuille des temps! Le Danois, rappelé in extremis par Haas pour disputer la saison 2022, a signé le meilleur chrono du 2e jour des seconds essais hivernaux à Bahreïn.

Mick Schumacher et son coéquipier danois (à droite).

La performance du remplaçant du Russe Nikita Mazepin, évincé suite à l’invasion de l’Ukraine, est toutefois à prendre avec des pincettes: son temps a été réalisé après 19h00 locales (17h00 suisses), dans une fraîcheur plus favorable à la vitesse. La concurrence était alors déjà rentrée au garage, Haas ayant obtenu l’autorisation de rouler plus tard pour rattraper sa matinée manquée jeudi à cause d’un retard d’acheminement de son fret. Magnussen, en tout cas, ne semble pas trop souffrir pour son retour après une saison loin de la F1 en 2021.