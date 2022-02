Formule 1 : Ferrari a présenté son nouveau bolide

Sixième en 2020 et troisième en 2021 du classement des constructeurs, la Scuderia espère faire mieux lors de la saison à venir. Son argument principal: sa nouvelle monoplace baptisée F1-75.

Ferrari a présenté officiellement jeudi sa nouvelle monoplace de F1, dénommée F1-75, avec laquelle la marque italienne compte renouer avec la victoire et rejoindre au sommet Mercedes et Red Bull.

La dernière victoire de Ferrari remonte au Grand Prix de Singapour 2019 et, en tant que constructeur, Ferrari a terminé 6e en 2020 et 3e en 2021.

Ce dernier privilégie l’effet de sol, soit de succion, plutôt que l’appui aérodynamique dans le but de permettre aux F1 de se dépasser plus facilement en course. Les F1 2022 sont également équipées de roues plus grandes.