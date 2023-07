F1 – GP d'Autriche: Leclerc est en tête, Verstappen est à ses trousses

Dans les choses les plus importantes, on peut noter par exemple la grande nervosité du départ entre les deux pilotes RedBull. En effet, on a pu voir les deux pilotes être à la limite du contact et s'obliger l'un après l'autre de sortir du circuit, on a bien failli voir un accident, mais les deux pilotes ont su rester en course. C'est étonnant de voir une telle bataille entre les deux pilotes, peut-être que Perez tente de faire bonne impression en dépassant son équipier après quatre séances de qualifications plus que décevantes.