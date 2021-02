Formule 1 : Ferrari déjà tourné vers 2022

Après sa pire saison depuis 40 ans, Ferrari pourrait encore être loin de Mercedes et Red Bull en 2021 et vise déjà 2022, année d’un important changement réglementaire qui doit redistribuer les cartes en Formule 1.

«Objectif» 2022

Problème de vitesse réglé

En attendant, la monoplace de 2021 (la SF21), qui sera présentée le 10 mars, sera une évolution de la précédente, une grande partie des développements étant gelés par mesure d’économie face à la crise du coronavirus. Binotto, comme ses pilotes, assurent toutefois qu’elle sera de meilleure facture, même s’ils attendent les essais de présaison à Bahreïn du 12 au 14 mars et la première course sur le même circuit le 28 mars pour évaluer leurs progrès à l’aune de ceux de la concurrence.

Leclerc/Sainz, duo prometteur

Sainz, 6e du championnat 2020, soit deux places devant Leclerc, confirme avoir une «bonne relation» avec le Monégasque de 23 ans. Ils forment le plus jeune duo de pilotes pour la Scuderia depuis 1968. «Je n’ai jamais eu de problèmes avec mes coéquipiers, donc je ne vois pas pourquoi j’en aurais avec Charles», dit-il. «Carlos veut me battre, je veux le battre aussi, mais le plus important c’est de réussir à séparer ce qui se passe sur la piste et en dehors», explique pour sa part Leclerc, qui attaque sa troisième saison en rouge.