F1 – GP Espagne: Ferrari en pole à Barcelone

Aucun drapeau rouge et seulement une pirouette de Charles Leclerc dont on va parler.

La seule petite pirouette était Charles Leclerc en Q3 qui a fait un petit 360 degré sur le dernier virage sur son premier tour rapide. Le pilote monégasque s'est ensuite bien rattrapé sur son second tour en signant le tour le plus rapide avec plus de trois dixièmes de secondes sur le deuxième.