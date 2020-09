Le succès boude la «Scuderia» depuis plus d’une dizaine d’années. Ferrari traverse une passe difficile au moment de fêter le 1000e Grand Prix de sa glorieuse histoire.

Pourtant, tout était prévu pour que cela soit une belle fête. Un Grand Prix de F1 organisé pour l’occasion, et pour la première fois, sur le circuit toscan, non loin de son fief de Maranello et qui est propriété de Ferrari.