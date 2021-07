FERRARI 296 GTB - Ferrari lance sa première hybride rechargeable

Ferrari n’avait plus sorti de voiture de sport à six cylindres depuis la Dino. Il y a maintenant un successeur officieux, équipé, bien évidemment, d’un turbo et d’un moteur électrique.

Chez Ferrari, une petite dernière va venir s’ajouter à la famille de voitures de sport biplaces à moteur central, à savoir la 296 GTB. En termes de prix et de performance, l’hybride rechargeable équipée d’un V6 turbo se situe entre la voiture de sport F8 à moteur V8 et l’hypercar SF90. Elle devrait être disponible sur le marché en 2022 à des prix démarrant à 300’000 francs. Une configuration plus légère sera disponible pour un supplément d’environ 35’000 francs.

Moteur hybride de 830 ch

La deuxième hybride rechargeable de la marque italienne combine un moteur essence V6 turbo à un moteur électrique. Entièrement développé à neuf, le moteur turbo 2,9 litres développe une puissance de 663 ch et atteint un régime de 8500 tr/min. À cela s’ajoutent les 122 kW (167 ch) du moteur électrique, ce qui permet d’envoyer une puissance totale de 830 ch sur l’essieu arrière. Le couple est de 740 Nm. La transmission est assurée par une version modifiée de la boîte automatique à huit rapports connue de la SF90.

À l’arrière des sièges, sous une coupole de verre, se trouve un V6 essence turbo qui, combiné à un moteur électrique, développe 830 ch. Ferrari En ce qui concerne le tableau de bord, on trouve un grand écran derrière le volant, ainsi qu’un écran plat du côté passager. Les commandes se font au niveau du volant. Ferrari Le plus beau côté de la 296 GTB est sans doute sa poupe. Pour des raisons esthétiques, Ferrari a renoncé aux ailes et au spoiler. Ferrari

Le moteur hybride catapulte la voiture de sport à moteur central de 1470 kg à 100 km/h en 2,9 secondes et franchit la barre des 200 km/h au bout de 7,3 secondes. La vitesse de pointe annoncée par Ferrari est supérieure à 330 km/h. La conduite en mode entièrement électrique est possible jusqu’à 135 km/h, et la GTB peut parcourir un maximum de 25 kilomètres sans émission. Le constructeur n’a pas encore fourni de chiffres en ce qui concerne la consommation standard aux 100 kilomètres.

Ni ailes, ni spoiler

Visuellement, la Ferrari de près de 4,57 mètres de long affiche les proportions typiques, avec un avant court et une poupe allongée. Les montants A peints en noir sont frappants et donnent l’impression que le toit flotte. En outre, les ailes arrière fortement incurvées sont dotées de grandes prises d’air et d’un profil avec arrière tronqué («kammback»). Pour des raisons esthétiques, Ferrari a renoncé aux ailes et au spoiler, laissant, comme à l’accoutumée, la carrosserie assurer l’aérodynamisme.