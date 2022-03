Formule 1 : Ferrari lance sa saison par un doublé!

Charles Leclerc a remporté le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Bahreïn devant Carlos Sainz Jr. Lewis Hamilton complète le podium.

Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr fêtent le début de saison parfait de Ferrari. (Photo by Mark Thompson/Getty Images) Getty Images

Pénurie de victoire depuis 2019 et soudain le doublé: Ferrari a remporté «avec la manière», avec le Monégasque Charles Leclerc devant l’Espagnol Carlos Sainz Jr, le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Bahreïn dimanche. Pourtant largement distancé en vitesse pure, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) complète le podium grâce aux abandons des Red Bull du Néerlandais Max Verstappen, champion en titre, et du Mexicain Sergio Pérez, victimes de pannes dans les trois derniers tours !

Pour Ferrari, qui misait sur le changement de règlement technique en 2022 pour faire oublier 45 GP sans victoire depuis Singapour 2019, le contrat est rempli. Les essais hivernaux l’avaient laissé entrevoir, cette première course fait enfler l’espoir de voir de nouveau la Scuderia en lice pour des titres qu’elle n’a plus remportés depuis 2007 chez les pilotes (avec le Finlandais Kimi Räikkönen) et depuis 2008 chez les constructeurs.

«Je n’arrête pas de me répéter, les deux dernières années ont été incroyablement difficiles mais on savait qu’on aurait cette opportunité et les gars ont fait un boulot incroyable pour nous donner cette voiture fantastique», résume Leclerc. «On commence de la meilleure manière possible, avec la pole position, la victoire, le meilleur tour (pour lui, ndlr), le doublé avec Carlos. On ne pouvait pas espérer mieux.»

Et Sainz d’enfoncer le clou: «Ferrari est de retour et avec la manière. Le travail paye et nous sommes devant». Pour le vainqueur, ce succès a aussi un goût de rédemption: en 2019, il roulait vers sa première victoire en F1 à Bahreïn avant d’être trahi par son moteur.

Effet ventouse

Derrière les trois «grands», des surprises, avec notamment les progrès de Haas et Alfa Romeo (motorisées par Ferrari), respectivement 10e et 9e au championnat l’an dernier. Après une saison loin de la catégorie, le Danois Kevin Magnussen -- rappelé en dernière minute pour remplacer le Russe Nikita Mazepin, évincé suite à l’invasion de l’Ukraine -- a offert à Haas une très belle 5e place. Le Finlandais Valtteri Bottas, passé de Mercedes à Alfa Romeo, est 6e et son équipier chinois Zhou Guanyu 10e et dans les points pour son tout premier GP.

La saison 2022 est présentée comme révolutionnaire, avec des monoplaces complètement différentes, dont les appuis aérodynamiques sont créés non plus par des ailerons très travaillés et de nombreux appendices sur le châssis mais par l’effet de sol, faisant ventouse sous la voiture. Ce changement règlementaire est censé resserrer les écarts entre les écuries et permettre aux monoplaces de se suivre et donc de se dépasser moins difficilement en course.

Le championnat se poursuit dès la semaine prochaine avec le deuxième Grand Prix d’Arabie saoudite à Jeddah, trois mois et demi après le premier, remporté par Hamilton devant Verstappen début décembre 2021.