Ferrari SF90, la tornade aux 1000 ch

Tant que la voiture reste fermée, elle ne diffère guère du coupé. Mais il suffit d’une pression sur un bouton et de 14 secondes pour que le toit se rabatte derrière les passagers, laissant libre cours aux éléments. Certes, cela fait passer le maigre volume du coffre à 74 litres, mais mieux vaut enfiler les vêtements qu’on transporte avec soi. Et avec une telle motorisation, le fait que la Spider affiche 100 kg de plus sur la balance ne pose aucun problème: avec un rapport poids/puissance d’1,67 kg/ch, elle se classe toujours parmi les athlètes de haut niveau.

Cela est rendu possible grâce à une motorisation inédite chez Ferrari. Pour la toute première fois, les Italiens ont associé dans la SF90, le V8 turbo, porté à 780 ch, à trois moteurs électriques d’une puissance combinée de 162 kW et à une petite batterie d’environ 8 kWh. On obtient ainsi une quatre roues motrices de 1000 ch qui offre des performances de conduite comme venues d’une autre planète: en l’espace de 2,5 secondes, on voit apparaître le chiffre 100 sur le compteur numérique, laissant place à 200 km/h au bout de sept secondes, la vitesse de pointe n’étant atteinte qu’à 340 km/h. Seule une voiture de Formule 1 est capable d’en faire autant. Et dans ce cas, la chevelure est protégée par un casque.