Formule 1 : Ferrari veut croire à un succès à domicile

Deux meilleurs temps lors des essais libres de vendredi et une pénalité pour le leader Max Verstappen: Ferrari a entamé avec le sourire son week-end à Monza, lieu du Grand Prix d’Italie.

Charles Leclerc, 2e du championnat à 109 points de Max Verstappen, puis Carlos Sainz, 5e au général, ont dominé la première puis la deuxième heure d’essais libres à Monza. Assez pour espérer remporter la victoire dimanche? «Notre objectif est la victoire à chaque course, et cela inclut Monza», a en tout cas rappelé le patron de la Scuderia, Mattia Binotto, avant le Grand Prix «maison».

A sept courses de la fin de saison, Ferrari et son dirigeant sont dans les cordes après plusieurs soucis mécaniques et erreurs stratégiques qui ont coûté cher face à la machine Red Bull et son monstre de sang-froid Max Verstappen. Mais dimanche, Leclerc aura un coup de pouce: le Néerlandais partira avec une pénalité de cinq places sur la grille.