Fribourg: Ferré par la police alors que son frère sortait sa voiture d’un ruisseau

La soirée avait dû être arrosée, ou alors son déjeuner était un peu trop corsé. Toujours est-il qu’au matin du 1 er août, peu avant 7 h, un conducteur de 59 ans présentait déjà un taux d’alcool de 0,55 mg/l lorsqu’il s’est offert une spectaculaire sortie de route. Victime, selon lui, d’un malaise, il est parti tout droit dans un virage, à la sortie de son village. Le Fribourgeois a ensuite heurté un piquet en bois, avant de traverser un champ et de terminer sa course dans un ruisseau.

Par chance pour lui, il ne s’est pas blessé et, surtout, son frère agriculteur était en possession d’un tracteur. Mais alors que ce dernier était en train d’extraire le véhicule de l’eau, la police est arrivée. Pour ne pas avoir convenablement annoncé l’accident et avoir tenté de le dissimuler, le quinquagénaire a écopé d’une amende de 3000 francs, ainsi que 60 jours-amende à 230 francs, avec sursis. Le Ministère public l’a jugé coupable de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident.