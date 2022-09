US Open : Ferrero: «À 15 ans, Carlos était fin comme un spaghetti»

Carlos Alcaraz a réussi l’exploit de devenir dimanche le plus jeune N.1 mondial de l’histoire en remportant l’US Open, mais l’Espagnol de 19 ans n’est encore qu’à «60% de son potentiel», selon son entraîneur Juan Carlos Ferrero.

«Je pense qu’il est à 60% de son potentiel. Il peut encore améliorer beaucoup de choses. Il sait, et je sais, que nous devons continuer de travailler», a déclaré Ferrero, en conférence de presse. «Une fois qu’on est N.1, ce n’est pas fini. Il faut continuer de travailler, de jouer à très haut niveau et de gagner. Il le sait, je le sais et je serai toujours tout près de lui pour le lui rappeler», a insisté l’ancien N.1 mondial devenu coach.