Football: Fessé par YB, Sion n’a pas existé au Wankdorf

74 secondes d’invincibilité

Ce que l’on attendait avec une impatience non feinte avant le coup d’envoi, c’est de savoir à quoi ressemblerait le premier onze du successeur officiel de Fabio Celestini. Privé sans surprise de Mario Balotelli, annoncé souffrant (fiévreux) depuis la permission de 48 heures qui lui avait été accordée en début de semaine, Bettoni a choisi d’opter pour un audacieux - sur le papier… - 4-3-3 tout en (re)donnant le brassard de capitaine à Grgic.

À Berne, l’invincibilité du technicien français n’aura toutefois pas excédé 74 secondes, le temps pour Lauper de trouver bien trop facilement Fassnacht, dont la frappe repoussée par Lindner était exploitée par Elia. La seule occasion valaisanne de la première période allait résulter d’une relance de Racioppi directement dans les pieds de Sio. Héritant du ballon à 15m, Grgic voyait son essai détourné par le portier genevois, lequel se rachetait là de son incroyable boulette (23e). Deux minutes plus tard, Sio, après avoir déjà réclamé envers l’arbitre, se «distinguait» en bousculant légèrement le directeur de jeu, qu’il avait précédemment sans doute invectivé en des termes que la morale réprouve. M. Cibelli n’hésitait pas à sortir le rouge.

Les malheurs du FC Sion se poursuivaient quand Itten lançait dans la profondeur Elia qui, résistant au vain retour de Grgic, pouvait doubler la mise. Voilà qui pour le visiteur, mené 2-0 et évoluant en infériorité numérique, s’annonçait mal…

La débandade

La suite allait se résumer en un aimable cavalier seul du leader, évoluant parfois comme à l’entraînement face à un visiteur réduit au rôle de sparring-partner complaisant. Tout aurait peut-être été différent si Itaintinga avait converti son occasion en se présentant seul devant Racioppi (52e). Quand on se retrouve dans le dur, comment peut-on rater pareille opportunité?

L’action de la soirée intervenait peu après l’entrée en jeu de Nsame. Sur un service de Lauper, l’attaquant délivrait d’une délicieuse talonnade une offrande à Rieder qui corsait l’addition. Avant de nettoyer plus tard la lucarne de Lindner en signant un petit bijou de frappe des 20 mètres. On en resta à 4-0 mais il y aurait pu y avoir ce samedi deux fois plus de ballons dans les filets du portier valaisan.