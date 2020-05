Neuchâtel

Festi'neuch annulé sur décision du Conseil d'État

L'open air a communiqué son annulation jeudi 23 avril 2020 après une interdiction des rassemblements de plusieurs centaines de personnes du gouvernement neuchâtelois.

«Le festival prend acte de la décision des autorités cantonales. Cette interdiction prononcée par le Conseil d'État scelle le sort du festival. Elle permet de clarifier les mesures prononcées par le Conseil Fédéral. Cette décision suscite évidemment une grande tristesse au sein de l'équipe, mais la sécurité des bénévoles, du public, des partenaires et des artistes doit bien sûr primer», a réagi Festi'neuch jeudi 23 avril 2020. Les organisateurs ont également précisé que l'open air se relèverait de cette «épreuve douloureuse» et reviendrait en 2021, du 10 au 13 juin. Ils ont toutefois précisé que cette annulation allait peser lourd dans les comptes: «Aujourd'hui déjà, le festival sait qu'il devra faire face à un déficit très important. En effet, Festi'neuch est une institution à but idéal et non lucratif, autofinancée à 95%. Nous espérons donc pouvoir compter sur la solidarité du public, des autorités, de nos sponsors et de nos partenaires pour traverser cette phase délicate.»