Festi’neuch dévoile ses premiers noms

«Cette annonce, nous fait vraiment du bien autant qu’au public, je pense. Après deux éditions annulées, on est enfin porteurs de bonnes nouvelles après avoir été les rabat-joie de service. Là, je suis donc enthousiaste, ravi et convaincu que ça va le faire», souffle Antonin Rousseau. Le directeur de Festi’neuch prévoit une édition 2022 «dans sa forme habituelle»: «Ce sera la même recette que d’habitude, sans révolution». Côté programmation, le Neuchâtelois a réinvité Polo & Pan ainsi que Véronique Sanson qui avaient déjà été annoncés fin 2019 pour l’édition 2020. «On est reparti d’une feuille complètement blanche. Parce que nous avions pris la décision d’annuler complètement le festival et non de le reporter. Pour le reste, il n’y aura donc que des nouveaux noms sur l’affiche 2022.»

Au niveau du budget (près de 4 millions de francs), l’open air le calcule serré: «Forcément, on a perdu pas mal d’argent avec la pandémie. On ne sait pas encore où on se situera fin 2022. Il faut donc rester prudent même si notre situation est solide. On a par exemple pu garder tous nos salariés. Le prix des billets (ndlr: au tarif préférentiel de 64 fr. jusqu’en mars 2022) restera également inchangé. Même si on va certainement réduire un peu l’enveloppe, le but est que l’expérience du public, elle, ne change pas.»