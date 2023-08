La seconde partie des 20 ans d’Electron à Genève est connue

Le festival Electron avait lancé les festivités de ses 20 ans en avril et mai 2023 en s’invitant dans une petite dizaine de lieux à Genève. En octobre 2023, du 12 au 15, il va se recentrer sur le Palladium, le Zoo et PTR pour déguster la deuxième partie de son menu d’anniversaire. «Les festivaliers des premières heures en rêvaient, les plus jeunes le fantasmaient: Electron reprend sa place au cœur de la ville de Genève. La circulation du public sera facilitée entre la salle du Palladium et celles de l’Usine, renouant avec l’esprit du festival d’antan», promettent les organisateurs. Le festival, fidèle à son habitude, promet également une salle du Palladium complètement transformée pour l’occasion, «avec une installation visuelle hors norme».