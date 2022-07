Estivale Open Air: un festival à taille humaine

Deux ans après avoir annoncé faire un break, les frangins toulousains sont de retour, dans les bacs, avec «Les autres c’est nous», et sur scène. En Suisse, il scellera ses retrouvailles avec le public à l’Estivale Open Air. «On a eu vent, en automne 2021, que le duo Bigflo & Oli cherchait de petites salles et des festivals à taille humaine pour lancer son nouvel album. On a sauté sur l’occasion. D’autant plus que son cachet est également à taille humaine, alors que d’habitude, on ne peut pas se l’offrir», explique Nicolas Bally, directeur.