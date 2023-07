Iran: un festival annulé à cause de la photo d’une femme non-voilée

Les femmes iraniennes et étrangères doivent porter un voile et un vêtement ample en public.

Obligation du port du voile en vigueur depuis 1983

Selon une loi en vigueur depuis 1983, soit quatre ans après la Révolution islamique de 1979, les femmes iraniennes et étrangères, quelle que soit leur religion, doivent porter un voile et un vêtement ample en public. A la mi-juillet, la police nationale a annoncé avoir rétabli les patrouilles pour sanctionner les femmes, de plus en plus nombreuses à ne pas porter le voile dans les lieux publics.