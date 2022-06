Festival à Divonne annulé à un mois de sa première

Divonne-les-Bains (F) : Festival annulé à un mois de sa première édition

L’événement Ça va Divonne? aurait dû avoir lieu du 1er au 11 juillet 2022 sur l’hippodrome. Il est annulé en raison du peu de billets vendus.

Le premier Ça va Divonne? n’aura pas lieu. Le festival aurait dû se jouer du 1er au 11 juillet 2022 sur l’hippodrome de la cité thermale et aurait dû accueillir une quinzaine d’artistes parmi lesquels Julien Doré, Sexion d’Assaut, James Blunt, MC Solaar, Ibrahim Maalouf ou le duo Vitaa & Slimane. «C’est avec beaucoup de déception et une immense tristesse que nous sommes contraints de vous annoncer l’annulation de la première édition», ont communiqué, lundi 6 juin 2022, les organisateurs sur Facebook . Cet open air «ambitieux» avait été imaginé en 2020. L’idée s’était «concrétisée» pour 2022 «compte tenu de l’évolution favorable de la crise sanitaire du Covid». Malheureusement, les attentes du festival en termes de billetterie n’ont pas été à la hauteur.

«Le niveau de remplissage des concerts à un mois du lancement de l’événement nous oblige à prendre la décision douloureuse et raisonnable de ne pas maintenir cette première édition afin de ne pas faire face à des problèmes de gestion très importants et ainsi compromettre définitivement l’avenir de cet événement», a écrit la manifestation en précisant que 9000 billets avaient été vendus à ce jour «alors que la rentabilité de l’événement» en exigeait 28’000. Les tickets achetés seront remboursés.

«La situation économique inflationniste et le contexte international anxiogène contraignent considérablement la reprise d’activité du spectacle vivant et plus particulièrement celle des festivals estivaux qui font face, pour la plupart, à un net recul de leurs réservations», ont encore ajouté les organisateurs en n’oubliant pas de remercier tous ceux «qui ont soutenu ce projet et que nous savons très déçus aujourd’hui».