Comme un air de déjà vu : Festival cherche réalisatrices: à Cannes, la difficile équation de la parité

Elles sont seulement cinq réalisatrices sur 21 films en compétition et permettent pourtant au Festival de Cannes d’atteindre son record.

Comme un air de déjà vu: avec cinq réalisatrices – sur 21 films – en compétition, le Festival de Cannes a du mal à tenir sa promesse de parité. En cause? Une industrie encore trop masculine, se défendent les organisateurs.

Pourtant, comme l’année dernière – qui a vu la Française Julia Ducournau rafler la récompense suprême et devenir la deuxième réalisatrice palmée de l’histoire – cette 75e édition n’est pas dépourvue de réalisatrices, notamment dans les sections parallèles.

5: le record

Elles sont cinq réalisatrices en compétition (contre quatre l’année dernière) et permettent au Festival d’atteindre son record: l’actrice et réalisatrice Valeria Bruni-Tedeschi, 57 ans, présentera «Les Amandiers», sur l’école de théâtre éponyme fondée par Patrice Chéreau.

Également en lice pour la Palme d’or, Claire Denis, 76 ans, avec «Stars At Noon», tourné en Amérique centrale.

Une autre Française est en lice pour la distinction suprême: Léonor Serraille, née en 1986 et dont c’est le deuxième film après «Jeune femme». Intitulé «Un petit frère», il raconte l’histoire d’une famille issue de l’immigration, de la fin des années 1980 à nos jours.

Du côté des autres grands festivals, la question de la parité n’est pas non plus évidente. En septembre, la Mostra de Venise avait sélectionné, en compétition, cinq films de réalisatrices. Sur 21 films. Seule la Berlinale fait mieux: pour son édition en février 2022, sept films sur les 18 en compétition étaient l’œuvre de réalisatrices. Comme à Cannes, ce sont deux femmes – la Française Audrey Diwan et l’Espagnole Carla Simon – qui ont raflé les prestigieux prix de ces festivals.