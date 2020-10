On poursuit avec Mikhail Berdin, dernier rempart du SKA Saint-Pétersbourg. Le Russe s’est montré peu à son avantage face au Canadien Darren Dietz, qui a inscrit un but dans un angle très fermé, depuis la ligne de but. Berdin et le SKA se sont finalement inclinés après la séance de tirs aux buts (3-2).