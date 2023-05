Cannes 2023 : Un arrêt cardiaque en marge d'une manif de la CGT

Un homme a dû être réanimé après un arrêt cardiaque, mardi, en marge d’une manifestation de la CGT à la gare de Cannes, à la suite de l’explosion d’une bombe agricole, a constaté un journaliste de l’AFP. Au même moment, trois hommes, employés de GRDF et d’Enedis, ont été interpellés «en flagrant délit» et placés en garde à vue, pour avoir coupé le gaz et l’électricité dans une partie de la ville, selon une source policière.