Motocyclisme - Festival de chutes au GP des Amériques Moto2

Le ciel s’est légèrement couvert, le vent est devenu plus violent: la surprise a été générale dans le paddock du COTA (Circuit Of The Americas), près d’Austin. Et ces conditions, que les pilotes n’avaient pas connues depuis le début du week-end, vont avoir des conséquences. Dès le premier virage, plusieurs d’entre eux se retrouvent à l’extérieur; un peu plus loin, c’est un véritable jeu de quilles: Chantra, Aldeguer, Lowes se retrouvent à terre.